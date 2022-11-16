Москва, , 13:33 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления на территории б. УССР и связанным с ней объектам энергетики, прошедшего 15 ноября.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

На видео показан пуск как минимум трех ракет с фрегата проекта 11 356 в светлое время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что удары из высокоточного оружия, которые 15 ноября наносились российскими военными по территории б. УССР, достигли назначенных целей.

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