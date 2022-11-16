Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Стаю волков заметили неподалёку от посёлка Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области. Очевидцы, выложившие видеокадры в социальных сетях, насчитали восемь диких животных.

Волк Pixabay.com

«Вон их сколько! А мы на зайцев ещё охотиться хотим! Какие тут зайцы?» — задался вопросом автор ролика.

Двое трактористов заметили диких животных в поле и посоветовали местным жителям быть осторожными при посещении донских лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года дикие животные, обитающие в Ростовской области, объявили охоту на бахчевые культуры. Волки и зайцы утоляли жажду арбузами.

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