Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге представили прогнозные размеры тарифов на коммунальные услуги в 2023 году. По заверению властей, средний размер месячного платежа немного превысит 3000 рублей. Корреспондент ИА REGNUM изучил соответствующий проект постановления, опубликованный на сайте антикоррупционной экспертизы Смольного.

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство Санкт-Петербурга разместило предполагаемые тарифы на период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Власти отметили, что по сравнению с декабрём 2022 года они никак не изменятся, однако, в сравнении с нормативами тарифов второй половины 2022 года, изменения всё же есть.

Так, плата за горячее водоснабжение возрастёт почти на десять рублей/куб. м (с 116,87 до 126,69 рублей/куб. м). Цена за один кубометр холодного водоснабжения увеличится почти на три рубля (с 33,68 до 36,54 /куб. м). За один Гкал тепловой энергии цена составит 2111,4 рублей, вместо 1947,79 рублей.

По плате за электроэнергию также произойдет рост тарифов. В домах с газовыми плитами одноставочный тариф вырастет на 0,43 руб./кВтч (с 5,27 до 5,70 руб./кВтч). Дифференцированный тариф по двум зонам суток также изменится: дневная зона: +0,5 руб./кВтч (с 6,01 до 6,51 руб./кВтч), ночью — на 0,29 руб./кВтч больше (с 3,27 до 3,56 руб./кВтч).

Если в доме электрическая плита, то плата по одноставочному тарифу вырастет на 0,36 руб./кВтч (с 3,92 до 4,28 руб./кВтч). По диффиренцированному тарифу: днём +0,37 руб./кВтч, а ночью — на 0,23 руб./кВтч придется заплатить больше.

Плата за газ также изменится. Тариф с 6979,93 вырастет до 7573,10 руб./1000 куб. м.

«Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в 2023 году составит 3001,46 руб., что соответствует платежу за декабрь 2022 года», — говорится в документе.

Напомним, что в Петербурге введут единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг.

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