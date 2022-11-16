Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге представили прогнозные размеры тарифов на коммунальные услуги в 2023 году. По заверению властей, средний размер месячного платежа немного превысит 3000 рублей. Корреспондент ИА REGNUM изучил соответствующий проект постановления, опубликованный на сайте антикоррупционной экспертизы Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Правительство Санкт-Петербурга разместило предполагаемые тарифы на период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Власти отметили, что по сравнению с декабрём 2022 года они никак не изменятся, однако, в сравнении с нормативами тарифов второй половины 2022 года, изменения всё же есть.

Так, плата за горячее водоснабжение возрастёт почти на десять рублей/куб. м (с 116,87 до 126,69 рублей/куб. м). Цена за один кубометр холодного водоснабжения увеличится почти на три рубля (с 33,68 до 36,54 /куб. м). За один Гкал тепловой энергии цена составит 2111,4 рублей, вместо 1947,79 рублей.

По плате за электроэнергию также произойдет рост тарифов. В домах с газовыми плитами одноставочный тариф вырастет на 0,43 руб./кВтч (с 5,27 до 5,70 руб./кВтч). Дифференцированный тариф по двум зонам суток также изменится: дневная зона: +0,5 руб./кВтч (с 6,01 до 6,51 руб./кВтч), ночью — на 0,29 руб./кВтч больше (с 3,27 до 3,56 руб./кВтч).

Если в доме электрическая плита, то плата по одноставочному тарифу вырастет на 0,36 руб./кВтч (с 3,92 до 4,28 руб./кВтч). По диффиренцированному тарифу: днём +0,37 руб./кВтч, а ночью — на 0,23 руб./кВтч придется заплатить больше.

Плата за газ также изменится. Тариф с 6979,93 вырастет до 7573,10 руб./1000 куб. м.

«Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в 2023 году составит 3001,46 руб., что соответствует платежу за декабрь 2022 года», — говорится в документе.

Напомним, что в Петербурге введут единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг.