Томск, , 13:29 — REGNUM В Чебаркуль Челябинской области, где проходят обучение мобилизованные томичи, доставили партию экипировки и посылки из дома. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает ИА REGNUM.

Мобилизованным из Томской области доставили партию экипировки Цитата из видео в телеграм-канале Владимира Мазура

«Томские бойцы тренировались на полигоне, и по возвращении в военный городок их ждал приятный сюрприз. Передали амуницию, хозяйственные и строительные товары, продукты, средства гигиены. И, конечно, посылки из дома, от родных», — отметил глава региона.

Военнослужащие проходят здесь армейскую подготовку три недели. По словам губернатора, настроение у бойцов отличное, боевое.

Добавим, что в регионе продолжается отправка на фронт добровольцев. Так, группу бойцов 16 ноября проводили в Верхнекетском районе. Мазур призвал главу района Светлану Альсевич взять шефство над семьями участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Томска приняли решение освободить семьи мобилизованных от платы за муниципальные детские сады. В школах детей военнослужащих обеспечат бесплатными обедами.

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