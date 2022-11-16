Москва, , 13:23 — REGNUM Высокоточные ракетные удары наносились Вооруженными силами России только по целям на по территории б. УССР. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как указал официальный представитель Минобороны, все выпущенные российским военными ракеты попали точно в назначенные цели, поразив объекты.

«Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории [б. УССР] и на удалении не ближе 35 км от … границы [Польши и территории б. УССР]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.