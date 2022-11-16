Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Заявка экс-президента Дональда Трампа на участие в выборах президента США 2024 года не впечатляет, такую оценку дал канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 октября в интервью телерадиокомпании NTV.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Шольц отметил, что заявление Трампа не впечатляет, потому что оно было сделано после промежуточных выборов в США, «где теперь также можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, решение против популизма останется возможным».

Кроме того, Шольц обратил внимание на то, что действующий президент Джо Байден — «очень умный, очень опытный политик» и «важный сторонник трансатлантического сотрудничества», который ценит хорошее сотрудничество между Европой и США.