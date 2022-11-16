Париж, 16 ноября 2022, 13:22 — REGNUM Россия должна услышать послание международного сообщества. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после завершения саммита «Большой двадцатки», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

В конце своего выступления перед прессой Эммануэль Макрон заявил: «Россия должна услышать сообщение международного сообщества и вернуться за стол переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский политик Николя Дюпон-Эньян обвинил киевский режим в приближении Европы к концу истории.

Читайте также: Французский политик обвинил Киев в приближении Европы к концу истории