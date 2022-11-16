Париж, 16 ноября 2022, 13:22 — REGNUM Россия должна услышать послание международного сообщества. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после завершения саммита «Большой двадцатки», передает BFM TV.
В конце своего выступления перед прессой Эммануэль Макрон заявил: «Россия должна услышать сообщение международного сообщества и вернуться за стол переговоров».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский политик Николя Дюпон-Эньян обвинил киевский режим в приближении Европы к концу истории.
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