Париж, 16 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Россия должна услышать послание международного сообщества. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после завершения саммита «Большой двадцатки», передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

В конце своего выступления перед прессой Эммануэль Макрон заявил: «Россия должна услышать сообщение международного сообщества и вернуться за стол переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский политик Николя Дюпон-Эньян обвинил киевский режим в приближении Европы к концу истории.

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