Эль-Кувейт, 16 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Прокуратура Кувейта объявила о приведении в исполнении смертного приговора в отношении семи человек. Об этом 16 ноября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Отмечается, что ранее к смертной казни через повешение были приговорены четверо граждан страны и трое иностранцев: уроженцы Сирии, Пакистана и Эфиопии.

Как сообщается, приговор «смертная казнь через повешение» был приведён в исполнение после утверждения эмиром страны и во исполнение судебного постановления, поддержанного апелляционным и кассационным судами.

Это первый случай смертной казни, зафиксированный в Кувейте с 2017 года. Местные судебные власти прибегают к подобным мерам в отношении преступников, обвиняемых в терроризме и других особо тяжких преступлениях.