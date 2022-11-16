Кострома, , 17:03 — REGNUM Бывший мэр Костромы Борис Коробов подарил главе города Юрию Журину гаечный ключ в ходе рабочего совещания. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Скульптура рабочего, украшающая главный вход в «Центральный» парк Костромы. Когда-то он держал гаечный ключ в руке. Наталья Диева

Таким образом экс-градоначальник напомнил управленцу о том, что нужно отреставрировать советскую статую рабочего, стоящую на входе в самом известном городском парке — Центральном. Долгое время она стоит без руки.

«Уже скоро парк откроют. Надо, чтоб рабочий был с рукой», — сказал Коробов.

В мэрии отметили, что вернуть скульптуре первоначальный вид получится не скоро. Парк является объектом культурного наследия и все работы по реставрации необходимо согласовывать с региональной Инспекцией по охране ОКН. Точные сроки восстановительных работ не назывались.

Открытие обновленного парка состоится до 30 ноября 2022 года. Его благоустраивают в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее в Костроме «вернули» руку скульптуре пионерки, украшающей здание на проспекте Текстильщиков. СМИ указывали, что конечности «дитя рабочих» лишилось из-за ветхости и традиции выпускников костромской академии РХБЗ надевать на нее костюм химзащиты.

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