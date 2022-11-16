Москва, 16 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В связи с воссоединением России с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости формировать единое образовательное пространство, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

«В каждом новом регионе будут созданы педагогические университеты федерального подчинения, которые в своей структуре будут иметь институты повышения квалификации. Мы разработали и внедрили нормативные методические документы, установили пятилетний период перехода на российские стандарты, предусмотрели особенности прохождения государственной итоговой аттестации, провели масштабную подготовку учителей к новому учебному году», — проинформировал министр депутатов Госдуму.

Он обратил внимание на итоги анализа школ освобожденных территорий, они показывают, что детей не учили, у школьников — 75% двоек.

Введение курса «Моя история» призвано устранить тотальное незнание истории, а также «вопиющие провалы и подмены», которых много в киевских программах.

«Например, о мифической стране Гетманщина, которой никогда не было», — заявил Кравцов.