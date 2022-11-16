Москва, 16 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве, сообщил 16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что в Москве ждут визит президента Бермудеса. Песков подтвердил, что готовятся контакты двух глав государств.

«Это важный визит, Куба наш важный партнер. Есть много о чем поговорить», — сказал он.