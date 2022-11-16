Москва, , 14:08 — REGNUM Падение снарядов в Польше может означать два варианта событий: во-первых, с Россией Запад будет считаться, он не хочет развязывать Третью мировую войну, во-вторых, Польша может начать наступление на западную территорию б. УССР с целью вернуть свои исторические земли. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил экономист Александр Воронков 16 ноября.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Байден сообщил, что все-таки вряд ли снаряды в Польше имеют отношение к России, из этого можно сделать вывод, что «нам сейчас отчётливо показали, что с Россией считаются и будут считаться».

«Всему миру, включая США, выгоднее в случае, если это действительно российские ракеты, стиснуть зубы и сделать вид, что ничего не произошло, но зато соответственно добиться мира», — отметил экономист.

«Я думаю, что польская армия будет иметь возможности, и даже какие-то конкретные желания своей локальной армии без привязки к НАТО выйти на территорию западной б. УССР для защиты своих исторических земель», — заключил Воронков.