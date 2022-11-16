Москва, , 13:17 — REGNUM В настоящее время идёт работа по поводу того, чтобы российская сельхозпродукция в рамках «зерновой сделки» была выведена из-под западных санкций и попала на мировые рынки. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уже говорили об этом, в эти дни ведется работа, чтобы часть так называемой зерновой сделки, которая касается наших поставок, чтобы она была решена», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что в этом вопросе имеются положительные подвижки, однако при этом необходимо обеспечить исполнение ранее достигнутых договорённостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разница в подходах в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20), проходившего в Индонезии, была отмечена и зафиксирована Россией