Иркутск, , 13:17 — REGNUM Проект бюджета Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов был представлен 16 ноября на 60-й сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассматривались основные параметры главного финансового закона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Бюджет Иркутской области на 2023–2025 годы принят в первом чтении Правительство Иркутской области

По словам министра финансов области Наталии Бояриновой, прогноз доходов на трехлетний период определен на основании показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Прибайкалья, который предполагает постепенную адаптацию экономики региона к новым условиям.

Доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 233,7 млрд рублей. Из них 197,8 млрд рублей — это налоговые и неналоговые (собственные) доходы, их объем выше действующего закона текущего года на 11,6 млрд рублей.

В 2024 году доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 230,4 млрд рублей, в том числе собственные составят 203,9 млрд рублей. Прогноз по доходной части на 2025 год — 225,3 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 211 млрд рублей.

«Несмотря на санкционное давление, экономика Иркутской области растет, и та программа, которую мы сегодня проводим в рамках поддержки бизнеса на территории региона, дает свои плоды в части прогноза положительной динамики по увеличению собственных доходов областного бюджета на ближайшие три года», — подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Отмечено, что полный объем межбюджетных трансфертов, которые будут направлены в Иркутскую область, станут известны после рассмотрения во втором чтении федерального бюджета в Государственной Думе, которое планируется на 23 ноября.

Расходы областного бюджета на 2023 год приняты в объеме 253,2 млрд рублей, на 2024 год — 239,2 млрд рублей, на 2025 год — 225,5 млрд рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений, которые определил Губернатор Игорь Кобзев. Это реализация 42-х региональных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей нацпроектов. В приоритете выполнение социальных обязательств перед населением области, включая заработную плату работникам бюджетной сферы, поддержку семей, имеющих детей, индексацию социальных и выплат. Следующее – обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.

«Принятый в первом чтении областной бюджет сбалансирован. Мы заложили средства на заработную плату, выплату всех социальных обязательств сразу на все 12 месяцев. Точно также мы заложили все средства, связанные с реализацией национальных проектов, сразу на весь год», — отметил Константин Зайцев.

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году — 67,5% от общего объема расходов (170,9 млрд рублей) в 2024 году — 69% (161,5 млрд), в 2025 году – 70,3% (151,1 млрд).

Поправки ко второму чтению областного бюджета на 2023–2025 годы принимаются до 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2022 года экономика Иркутской области выдерживает негативные последствия санкционного давления и пандемии коронавируса. Индекс промышленного производства составил 104,1%. Сохраняются высокие темпы в строительстве: в первом полугодии — 2022 рост объема работ в этой сфере достиг 111,3% к соответствующему периоду 2021-го. Темпы роста заработной платы в промышленном секторе Иркутской области составили 21%, что превышает уровень инфляции.

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