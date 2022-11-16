Баку, 16 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Компания Microsoft Azerbaijan закрывает все офисы в Азербайджане. Об этом 16 ноября заявил председатель азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз новостному порталу Haqqin.

Microsoft

«Наши друзья, которых мы знали в этом секторе на протяжении многих лет, больше не работают в Microsoft Azerbaijan. Судя по всему, Microsoft не предлагала этим сотрудникам работу в офисах других стран», — сообщил эксперт.

Он отметил, что был уволен также глава представителя IT-гиганта в республике. Всего уволили более 400 человек. Гюндуз назвал происходящее «громом среди ясного неба». По его мнению, компания уходит из страны, что вызывает беспокойство.

Стоит отметить, что официальных данных об уходе Microsoft из Азербайджана пока нет.