Владикавказ, 16 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии завершено строительство нового терминала в международном аэропорту города Владикавказа. Из новшеств, которым будет отличаться новый терминал от других аэропортов Северного Кавказа, — телескопический трап, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Mr.Grand Международный аэропорт «Владикавказ»

«Терминал оснащен единственным на Северном Кавказе телескопическим трапом — благодаря ему пассажиры смогут с комфортом сразу попадать из терминала в самолет и наоборот», — написал он 16 ноября в своем телеграм-канале.

Власти республики рассчитывают, что появление нового терминала позитивно скажется на количестве прибывающих в РСО-Аланию туристов и повлияет на улучшение имиджа республики. Пропускная способность аэропорта увеличится с 320 до 500 пассажиров в час.

«Новый терминал — это жизненная необходимость для развития сферы авиаперевозок в регионе. И потом, аэропорт — одна из основных визитных карточек региона: первое мнение о нашей республике путешественники складывают именно по прилете! Уверен, что теперь это мнение окрасится в гораздо более позитивные тона», — заявил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в аэропорту идет установка нового оборудования в новом терминале и его тестирование, а также благоустройство прилегающей территории. Открытие объекта запланировано на декабрь.