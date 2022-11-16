Тула, 16 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Ученик восьмого класса обругал, а затем ударил учителя в одной из школ Тулы. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Предварительно доследственной проверкой установлено, что в одной из школ города во время урока по английскому языку ученик восьмого класса произнес нецензурное выражение. Педагог сделал школьнику устное замечание и попросил его дневник, подросток ответил отказом. Учитель предложила ученику проследовать в кабинет ответственного по воспитательной работе образовательного учреждения для беседы, после чего подросток впал в агрессию и ударил учительницу кулаком в лицо.

Следователи провели опрос педагогов, а также подростка и его родителей. Затребовали сведения о проведении проверки министерства образования области и прокуратуры, назначены необходимые экспертизы. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.