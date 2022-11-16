Москва, 16 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 16 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос, планируется ли разговор президентов России и Франции. Песков рассказал, что пока в графике Владимира Путина беседы с Макроном нет.

Пресс-секретарь также прокомментировал ожидающийся визит в Москву президента Кубы.