Мазари-Шариф, Афганистан, 16 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В городе Мазари-Шарифе, административном центре афганской провинции Балх, прогремел взрыв. Об этом сообщили местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

Мохаммад Асиф Вазири, представитель командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе, заявил, что инцидент был вызван взрывом ручной гранаты и произошёл вечером 15 ноября.

По его словам, из многоэтажного дома на улицу была брошена ручная граната, в результате чего пятеро прохожих получили ранения.

В последнее время публикуются многочисленные сообщения о взрывах в городах, в том числе в Кабуле. Однако, из-за ограничений в отношении СМИ и доступа к информации, ряд событий, связанных с безопасностью, не освещается в прессе, а в некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставляют подробной информации о характере взрывов и жертвах.