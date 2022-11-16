Москва, 16 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Польше, заявил 16 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не видим. Что касается инцидента в Польше, Россия не имеет к этому отношения. Надо называть вещи своими именами», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что если бы не было массированных ударов, то и не было бы инцидента в Польше.