Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Встреча в кулуарах саммита G20 между президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком была отменена «из-за проблем с повесткой дня», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

Саммит G20, состоявшийся в Индонезии, был сорван из-за взрыва в Польше. Лидеры стран G7 (США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Япония) провели экстренное заседание на полях саммита «Большой двадцатки».

Риши Сунак, который ранее назвал Китай «главной угрозой» для безопасности Великобритании, должен был призвать к «откровенным и конструктивным отношениям между Лондоном и Пекином».

Отношения между Лондоном и Пекином в последние годы значительно ухудшились, особенно в связи с подавлением продемократических демонстраций в бывшей британской колонии Гонконг и обвинениями в шпионаже против телекоммуникационного гиганта Huawei.

По данным МИД Китая, страна привержена стабильному и здоровому развитию отношений с Великобританией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров Великобритании и Китая должна была состоятся на полях саммита G20 в Индонезии впервые за последние пять лет.