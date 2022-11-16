София, 16 ноября 2022, 13:11 — REGNUM Сотрудники патрульной полиции Болгарии задержали в столице страны Софии группу нелегальных мигрантов, предположительно следовавших из Турции в Австрию. Об этом 16 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, 13 нелегалов обнаружили в микроавтобусе, зарегистрированном в одном из сопредельных государств. Водитель транспортного средства — гражданин Сербии, не смог объяснить, как в салон его автомобиля попали мигранты.
Как отметили местные правоохранители, все задержанные лица являются гражданами Сирии. Ведется следствие.
Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о реализации масштабного плана по борьбе с незаконным пересечением болгарской государственной границы.