Москва, , 13:10 — REGNUM Официальные лица Польши должны проявлять сдержанность, сбалансированность и профессионализм, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он обратил внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая «контрастировала с истерической реакцией польской стороны» и других государств.

«Почему так произошло, надо задать вопросы Варшаве и попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными, когда они говорят о таких чувствительных и опасных темах», — сказал Песков.