Москва, 16 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Официальные лица Польши должны проявлять сдержанность, сбалансированность и профессионализм, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он обратил внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая «контрастировала с истерической реакцией польской стороны» и других государств.

«Почему так произошло, надо задать вопросы Варшаве и попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными, когда они говорят о таких чувствительных и опасных темах», — сказал Песков.