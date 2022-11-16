Севастополь, 16 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые встревожили жителей Севастополя, связаны с тренировками, никаких угроз нет. Об этом написал в телеграм-канале 16 ноября губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. Звук сирен — это 13-й завод провел тренировку систем оповещения. Все остальные звуки — это тренировочные мероприятия флота», — объяснил глава региона.

Развожаев подчеркнул, что никаких угроз для горожан нет, и призвал сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе действует жёлтый уровень террористической опасности, с 20 октября введён средний уровень реагирования.