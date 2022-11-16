Брюссель, 16 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Участники переговоров Совета Европейского союза (ЕС) и Европейского парламента (ЕП) достигли договоренности о бюджете союза на 2023 год в последние моменты установленного законом срока, сообщает агентство Mina.

Евросоюз

Был согласован бюджет в размере 186,6 млрд евро, что на 1,1% больше, чем в 2022 году.

На непредвиденные расходы в рамках многолетней финансовой программы с 2021 по 2027 год выделено 400 млн евро.

Большая часть этого увеличения, около 280 миллионов евро, предназначена для усиления поддержки киевского режима и соседних стран, например, Молдавии.

Большая часть средств предназначена для улучшения транспортной инфраструктуры, с целью повышения мобильности военной техники по территории ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) предложила бюджет в размере 185,59 млрд евро, в то время как предложение Совета составляло 183,95 млрд евро, а Европарламент запросил 187,29 млрд евро.

Достигнутое соглашение еще должно быть подтверждено обоими законодателями. Для принятия решения в Совете требуется квалифицированное большинство, а в парламенте — простое большинство.

Если соглашение не будет достигнуто, ЕК придется выступить с новым предложением, после чего снова последуют переговоры. Бюджет на следующий год должен быть утвержден до конца этого года.