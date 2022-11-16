Москва, 16 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожают на территории б. УССР объекты, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Еще раз повторяю, речь о том, что прямо или косвенно имеет отношение к военной инфраструктуре или военной деятельности. Ключевые слова — прямо или косвенно», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что около 8 млн жителей б. УССР остаются без света.