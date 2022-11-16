Салехард, 16 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Ямальские волонтёры из федерального проекта «Супы и каши от мамы Маши» объявили сбор пустых консервных банок и гофрокартона. Они им нужны для изготовления блиндажных свечей, сообщается в телеграм-канале «Полевая кухня-89».

t. me/borhmamaMaha89 Блиндажная свеча горит исправно. Скриншот видео, опубликованного на телеграм-канале «Полевая кухня-89».

Блиндажные свечи — это новое направление для волонтёров проекта из Нового Уренгоя. В основном они изготавливают сухие борщи, каши и другие вкусности для бойцов, участвующих в спецоперации.

«Чтобы в ближайшее время свечи отправились в зону СВО нам очень нужна ваша помощь! Мы объявляем сбор пустых консервных банок (чистых) и гофрокартона. Также нам нужна помощь непосредственно в изготовлении свечей», — пишут участники проекта.

Сегодня, 16 ноября, они пробовали в экстремальных условиях Ямала работу блиндажной свечи. Загорается быстро, пламя невысокое и устойчивое, копоти нет, при этом можно согреть руки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты Ямала и Тюменской области выступили с инициативой собрать фуру новогодних подарков для защитников нашей Родины, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.