Хартум, , 13:13 — REGNUM Власти Судана зафиксировали вспышку ряда инфекционных заболеваний по всей территории страны. Об этом 16 ноября сообщает Al-Hadath.

Судан Arsenie Coseac

По данным журналистов, в восьми провинциях Судана были зафиксированы случаи малярии и лихорадки денге. Кроме того, источник издания в Центральном комитете врачей Судана заявил о появлении нового заболевания в провинции Южный Дарфур.

Большинство заболевших являются ученицами школы в городе Герейда.

В числе симптомов, которыми характеризуется новая болезнь, врачи называют головные боли и боли в шее и спине, которые иногда сопровождаются судорогами и высокой температурой.

Власти регионов Северный и Южный Дарфур обратились к правительству страны и международным организациям с просьбой о помощи в предотвращении распространения новой болезни.