Москва, , 13:08 — REGNUM На фоне инцидента в Польше с падением ракет НАТО может принять решение повысить военную активность на восточном фланге. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передаёт ТАСС.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если это произойдёт и затронет интересы России, то будут приняты соответствующие меры предосторожности», — пояснил Грушко.

Также по его словам, ожидаема обвинительная риторика Польши в адрес России.

Как сообщало ИА REGNUM, упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету, передавало Associated Press.

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