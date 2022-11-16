Москва, 16 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На фоне инцидента в Польше с падением ракет НАТО может принять решение повысить военную активность на восточном фланге. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Если это произойдёт и затронет интересы России, то будут приняты соответствующие меры предосторожности», — пояснил Грушко.

Также по его словам, ожидаема обвинительная риторика Польши в адрес России.

Как сообщало ИА REGNUM, упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету, передавало Associated Press.

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