Москва, , 13:11 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель приедет в Москву с визитом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

«Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву господина президента, и действительно готовятся контакты двух глав государств», — сказал Песков.

Он назвал важным предстоящий визит Диас-Канеля: «Куба — наш очень важный партнер. Есть много о чем поговорить».

Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель может принять участие в открытии памятника Фиделю Кастро в Москве.