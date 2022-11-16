Москва, , 13:14 — REGNUM Россия не меняла задач специальной военной операции, которая проводится на территории б. УССР. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Российские войска, пояснил он, наносят удары по объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре. Так он прокомментировал удары по энергообъектам на подконтрольной Киеву территории 15 ноября.

«Цели [СВО] никак не менялись», — сказал Песков.

Министр энергетики киевского режима Герман Галущенко назвал удары по энергообъектам 15 ноября самой массированной атакой России с начала спецоперации. В результате ударов разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии, в ряде городов произошли аварийные отключения электроэнергии.

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