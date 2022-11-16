Архангельск, , 13:26 — REGNUM Власти Архангельска решили отказаться от лишних трат при организации новогодних праздников, сохранив праздничные мероприятия для детей, нуждающихся в особой поддержке. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

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«Проведем праздники с акцентом на семейный отдых. Важно организовать их в нынешней ситуации без лишних затрат, достойно, с учетом пожеланий горожан. Новый год — праздник, который все с нетерпением ждут, особенно дети. Поставил задачу уделить особое внимание семьям и детям мобилизованных. Продолжим поддерживать детишек из малообеспеченных семей, и для них обязательно пройдут новогодние ёлки и концерты», — написал мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мэрию Архангельска просили отказаться от закупки новогодних украшений на 1,9 млн рублей, но эта закупка была проведена.