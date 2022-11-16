Москва, , 13:06 — REGNUM После инцидента на ферме в Польше высокопоставленные лица на Западе выступили с поспешными заявлениями, не имея реальных данных. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По его словам, после случившегося последовала очередная истеричная и оголтелая русофобская реакция, «которая не основана на реальных данных».

«Высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея представления, что точно произошло, что стало причиной и так далее», — отметил он.

Песков отметил, что события показывают, что никогда не следует спешить с выводами и делать заявления, которые будут нагнетать ситуацию.

«Мы бы предпочли слышать такую эмоционально перегруженную реакцию, когда была диверсия на «Северных потоках. Тогда такой реакции не было, никто не спешил разобраться, и не поднимает и эту тему теперь», — сказал пресс-секретарь.