Самара, 16 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Полевые бани для участников спецоперации на территории б. УССР готовят волонтеры в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Сообщается, что две полевые бани, которые остались еще с советских времен, волонтерам передал местный житель.

«Мы заменили приборы давления, а также приборы температуры на современные. Всё остальное, в принципе, как было сделано в 1966 году, так и работает. У бань сразу две функции: конструкции могут согревать воду и подавать пар. Кроме того, здесь можно проводить дезинфекцию вещей: матрасов, верхней одежды. В общем, такие бани функциональные и совершенно неприхотливые в эксплуатации», — приводит пресс-служба слова старшего координатора волонтерской группы взаимопомощи мобилизованным Виктора Романова.

Отмечается, что баня работает и на дровах, и на солярке. Одну «парную» уже передали военнослужащим. Сейчас волонтеры восстанавливают вторую.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области волонтеры модернизируют также автомобили для нужд фронта. В регионе сотни мастериц вяжут теплые носки для участников СВО.

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