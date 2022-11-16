Москва, , 13:05 — REGNUM В случае необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовывают телефонные разговоры в течение нескольких часов. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При необходимости Путин и Эрдоган согласовывают разговоры в течение нескольких часов. Когда будет нужно, они возьмут трубки и поговорят друг с другом», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, как Путин и Эрдоган ведут диалог по теме «зерновой сделке».

Также он уточнил, продление «зерновой сделки» зависит от призванной обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки части договоренностей.

«Интенсивно работают эксперты, ведутся контакты с ООНовцами, давайте дождёмся результатов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о ситуации на нефтепроводе «Дружба»