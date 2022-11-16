Иркутск, 16 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В 2023–2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более двух миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Как сообщает 16 ноября пресс-служба областного правительства, субсидия будет предоставлена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета.

Правительство Иркутской области Иркутская область получит более двух миллиардов рублей на создание инфраструктуры в целях развития туристских кластеров

Финансирование будет направлено на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту, в том числе на территориях популярных туристических мест. Общая протяженность сетей на первом этапе составит 40,6 км.

«Это важно не только для развития туризма. В первую очередь, это необходимо людям, которые живут по Байкальскому тракту. И, конечно же, это еще и тема экологии. Централизованное водоотведение решит сразу целый ряд вопросов», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвертой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам. Инвестиционные проекты туробъектов поддержаны «Корпорацией Туризм. РФ».

Игорь Кобзев отметил, что внутренний туризм сегодня активно развивается. Но, чтобы территория была привлекательной, необходима соответствующая инфраструктура.

«Поддержка заявки Иркутской области позволит реализовать инвестпроекты и создать комфортные и интересные для туристов объекты отдыха и оздоровительного лечения», — сказал глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2022 года в Иркутской области побывали 1,1 млн туристов.

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