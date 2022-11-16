Москва, 16 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции никак не менялись, заявил 16 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По целям стоит адресовать вопрос в Минобороны. Но цели никак не менялись, речь об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал Песков, отвечая на вопрос, менялись ли цели спецоперации на фоне ударов ВС России по энергетическим и военным объектам на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что удары из высокоточного оружия, которые 15 ноября наносились российскими военными по территории б. УССР, достигли назначенных целей.

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