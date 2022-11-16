Москва, , 13:12 — REGNUM В Кремле не знают, были ли задействованы каналы связи России, США и НАТО по расследованию падения ракеты киевского режима на территории Польши. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, мне об этом не известно», — сказал Песков.

По его словам, в рамках указанного инцидента «не было никакого повода для эскалации», поскольку у польской стороны были «все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300», вследствие чего все специалисты «поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам».