Москва, 16 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Кремле не знают, были ли задействованы каналы связи России, США и НАТО по расследованию падения ракеты киевского режима на территории Польши. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мне об этом неизвестно», — сказал Песков.

По его словам, в рамках указанного инцидента «не было никакого повода для эскалации», поскольку у польской стороны были «все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300», вследствие чего все специалисты «поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам».