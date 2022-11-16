Москва, , 13:03 — REGNUM Отказаться от подушевого финансирования школ предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Нина Останина Duma.gov.ru

«Есть задача другая — отказаться от подушевого финансирования», — заявила Останина в ходе «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

При этом она приветствовала внесение законопроекта, позволяющего регионам поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень, то есть сельские школы можно будет передать в подчинение органам государственной власти субъекта РФ.

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