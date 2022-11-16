Москва, 16 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Пока мы наблюдаем осторожную реакцию западных держав по поводу инцидента с падением ракет в Польше. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 ноября сообщил директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

ИА REGNUM Польша

Эксперт напомнил об одном из первых высказываний президента США Джо Байдена, сославшегося на информацию, оспаривающую возможность запуска ракет с российской территории. Также он обратил внимание на реплику официального представителя Пентагона Пэта Райдера, заявившего о нежелании «спекулировать или вдаваться в гипотезы» по этому поводу.

«Конечно, любые заявления можно пересмотреть, сославшись на итоги расследования, которое сейчас будет развёрнуто в связи с инцидентом. Но для НАТО по-прежнему невыгодно напрямую военным путём вмешиваться в этот конфликт. Также крайне невелика вероятность, что НАТО в ближайшее время заявит о создании бесполётной зоны над [территорией б. УССР]. Генсек альянса Йенс Столтенберг с марта 2022 года неоднократно подчёркивал, что такое решение неприемлемо, так как «могло бы привести к полномасштабной войне в Европе». Показательно, что советник офиса Зеленского Алексей Арестович недавно усомнился, что такая позиция западных держав может быть пересмотрена из-за инцидента в Польше», — подчеркнул политаналитик.

По его словам, скорее всего, это происшествие станет поводом для дополнительных вложений в инфраструктуру НАТО на восточном фланге и, возможно, новых поставок систем ПВО западного производства для киевского режима.

«Тем более, что тема таких поставок в медийно-экспертной среде стран НАТО активно обсуждается — недавно, например, такая идея была отражена в докладе британского Королевского института оборонных исследований», — подытожил Михаил Нейжмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, польские СМИ 15 ноября заявили о том, что в Люблинском воеводстве на границе с территорией б. УССР упали две ракеты, погибли два человека. В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о том, что ракеты были российскими, являются провокацией. ВС РФ не имеют к инциденту отношения.

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16 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.

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