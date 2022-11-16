Москва, 16 ноября 2022, 13:01 — REGNUM Вертолёт Ми-8 ВСУ сбит российскими военными в Запорожской области. Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.
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