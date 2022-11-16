Луганск, 16 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому работодателям поручено сохранить рабочие места (должности) за мобилизованными сотрудниками без начисления и выплаты им заработной платы. Решение принято в связи с воссоединением ЛНР с Россией, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Всем государственным органам ЛНР, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, необходимо обеспечить сохранение места работы (должности) за работниками, проходящими военную службу в соответствии с законодательством РФ, и приостановить действие трудового договора на этот период, сказано в документе. При этом работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин ввёл военное положение в новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В прилегающих к этим регионам субъектах введён средний уровень реагирования или режим повышенной готовности. В тех регионах, которые отдалены от спецоперации, действует режим базовой готовности.