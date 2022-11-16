Москва, 16 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На инцидент в Польше последовала оголтелая русофобская реакция, заявил 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы стали свидетелями очередной истеричной, оголтелой русофобской реакции, которая не основана на реальных данных», — сказал Песков журналистам, комментируя случившееся.

Он отметил, что «высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея представления, что точно произошло, что стало причиной и так далее».