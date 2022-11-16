Кострома, , 16:31 — REGNUM Директор ночного клуба «Полигон» Наталья Беленогова, из-за пожара в котором погибли 13 человек, пыталась обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тушение пожара в «Полигоне» ГУ МЧС по Костромской области

Ранее Свердловский районный суд Костромы арестовал ее по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности сроком на два месяца. Защитники Беленоговой обратились в вышестоящий Костромской областной суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. 16 ноября в удовлетворении жалобы было отказано.

Напомним, до этого обжаловать арест попытался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, сдававший помещение в аренду клубу. Вопрос об изменении меры пресечения ему ещё не рассмотрен Московским городским судом.

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