Кострома, 16 ноября 2022, 16:31 — REGNUM Директор ночного клуба «Полигон» Наталья Беленогова, из-за пожара в котором погибли 13 человек, пыталась обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее Свердловский районный суд Костромы арестовал ее по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности сроком на два месяца. Защитники Беленоговой обратились в вышестоящий Костромской областной суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. 16 ноября в удовлетворении жалобы было отказано.
Напомним, до этого обжаловать арест попытался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, сдававший помещение в аренду клубу. Вопрос об изменении меры пресечения ему ещё не рассмотрен Московским городским судом.
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