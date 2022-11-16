Ярославль, , 16:35 — REGNUM В Ярославле в 2023 году ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» существенно сократится. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета города, опубликованный городскими властями.

Ремонт дороги в Ярославле City-yaroslavl.ru

В 2023 году по нацпроекту планируется отремонтировать 15 дорог протяжённостью 17,3 километра. В 2022 году по нацпроекту планировалось отремонтировались 30 дорог протяжённостью более 28 километров (об итогах программы городские власти не сообщали).

В рамках нацпроекта в 2023 году будет построена новая дорога в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Большой Норской стоимостью 100 млн рублей. В 2022 году в городе строился новый участок улицы Строителей стоимостью 168 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году проходил капитальный ремонт подъездов к объектам социальной сферы. На это было запланировано 310 млн рублей. В 2023 году ремонт продолжится, но сумма ассигнований сократится до 255 млн рублей.

При этом вырастут расходы Ярославля на содержание улично-дорожной сети. Они, согласно проекту, составят 723 млн рублей. В 2022 году на это было запланировано 455 млн.

Общий объем средств по программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности» в 2023 году составит 2 млрд 317 млн рублей. В 2022 году по аналогичной программе «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства» в бюджете было запланировано 1 млрд 143 млн рублей.

Из этого можно сделать вывод, что в Ярославле в 2023 году снизится капитальный ремонт дорог, но улучшится их содержание — ямочный ремонт и уборка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле начался ремонт Ленинградского проспекта